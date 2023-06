Giostra della Quintana, rissa alle prove ufficiali: identificate 5 persone, le indagini continuano

Sono 5 le persone che sono state identificate dopo la rissa avvenuta - si ipotizza tra una decina di persone - la sera dello scorso 4 giugno in occasione delle prove ufficiali della Giostra della Quintana di Foligno che si è svolta nel Campo de li Giochi, per cause ancora in corso di accertamento. Tre delle persone identificate si sono rivolte al pronto soccorso dell’Ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno dove, al termine degli accertamenti, sono state diagnosticate lesioni guaribili rispettivamente in 15, 10 e 5 giorni. Altri due soggetti sono stati identificati dalla Polizia dopo aver visto video e acquisito testimonianze. Le persone che hanno preso parte alla rissa sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata; mentre ancora in corso, invece, le indagini finalizzate all’identificazione degli altri fautori delle violenze.