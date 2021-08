Foligno, assalto al negozio in pieno giorno con un piede di porco: ladro 50enne arrestato

Il 50enne è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato. Il denaro rubato è stato restituito al titolare della cartolibreria

Assalto al negozio in pieno giorno. Gli agenti della polizia di Foligno hanno arrestato un 50enne italiano - già noto in quanto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio - per il reato di furto aggravato.

L’uomo, intorno alle 14, ha forzato la porta d’ingresso di una cartolibreria con un piede di porco e ha rubato il fondo cassa. Poi ha tentato la fuga, ma non è andato lontano. I poliziotti lo hanno bloccato. Dalla perquisizione sono saltati fuori gli attrezzi da scasso e i soldi del fondo cassa. Gli agenti hanno anche individuato un testimone oculare del furto.

Il 50enne è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato. Il denaro rubato è stato restituito al titolare della cartolibreria.