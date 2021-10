Foligno, picchia i passanti ed evade dai domiciliari: 33enne arrestato di nuovo

Evade dai domiciliari, ammanettato di nuovo. I carabinieri di Foligno hanno arrestato per evasione un 33enne di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine. L'uomo è stato trovato a passeggiare in piazza della Repubblica, anche se era agli arresti domiciliari. Bloccato e ammanettato. Per lui è è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

L'uomo era stato arrestato il 30 settembre per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 33enne, in pieno centro storico, ha aggredito passanti e forze dell'ordine.