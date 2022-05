Minaccia il capotreno con una bottiglia, la Filt Cgil: "Serve scorta su tutti i treni e vigilanza nelle stazioni"

Sale sul treno senza biglietto e minaccia con una bottiglia rotta il capotreno e gli altri passeggeri. Protagonista della vicenda un 35enne egiziano, con numerosi precedenti di polizia, che ha dato in escandescenze quando il capotreno lo ha multato perché era senza biglietto.

Quando il treno si è fermato alla stazione di Foligno l'uomo è sceso, ma è stato subito rintracciato dagli agenti della Polfer ai quali il capotreno aveva raccontato la vicenda. A carico del soggetto di origine egiziana già noto per droga, maltrattamenti in famiglia e furti, è scattata la denuncia per minaccia aggravata a pubblico ufficiale.

"L’ennesima aggressione subita da un capotreno nei giorni scorsi sulla tratta ferroviaria Perugia-Foligno da parte di un uomo sprovvisto di biglietto, che brandiva addirittura una bottiglia rotta, riporta per l’ennesima volta all’attenzione pubblica un fenomeno che come Filt Cgil denunciamo da anni: la mancanza di sicurezza a bordo treno e nelle stazioni". Così in una nota la Filt Cgil dell’Umbria, il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori ferroviari.

"Molte stazioni - continua la Filt - versano in stato di completo isolamento, poiché svuotate da qualsiasi figura di personale che le sorvegli. La tratta Perugia-Foligno poi è notoriamente conosciuta dai nostri lavoratori per la pericolosità causata dalla numerosità di soggetti aggressivi che utilizzano il treno. Ci sono dei treni scortati dalla polizia ferroviaria - osserva il sindacato - ma i fatti dimostrano la necessità della scorta su tutti i treni. Come Cgil chiediamo inoltre un servizio permanente di protezione aziendale nella stazione di Perugia, poiché il capoluogo di regione oggi rappresenta un punto sofferente in termini di sicurezza".