Corruzione e verifiche "pilotate", arrestati un ispettore della Finanza e due imprenditori

I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Perugia hanno arrestato un ispettore della Guardia di finanze e due imprenditori, il primo in carcere e gli altri ai domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza dell'autorità giudiziaria per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, accesso abusivo a sistemi informatici, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.

Secondo la Procura di Perugia il militare e i due imprenditori sarebbero stati in contatto e messo in atto comportamenti "collusivi e illeciti diretti ad eludere e sviare i controlli nei confronti di diverse società, anche al fine di evitare contestazioni in sede penale".

Il militare, in cambio di denaro, avrebbe avvertito i due coindagati sulle indagini, controllato i progressi e gli atti d'indagine sui computer degli investigatori, avvertendo sempre i due imprenditori.

Il giudice per le indagini preliminari ha condiviso la ricostruzione degli investigatori, rilevando "il concreto ed attuale rischio che gli imprenditori - si legge in una nota del procuratore Raffaele Cantone - al centro di una articolata rete di società, in alcuni casi fittiziamente intestate a terzi", cpomportamenti che potrebbero "inquinare il quadro probatorio, mediante “la predisposizione ad arte di documentazione utile a tali strategie avvalendosi ancora della compiacenza dell’ispettore".