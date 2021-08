Fabbrica e vende 'botti' pericolosi su internet, denunciato 50enne

Casa passata al setaccio per evitare drammatiche conseguenze

Fabbrica e vende esplosivi su internet, denunciato un 50enne con precedenti di polizia residente nella provincia di Perugia per fabbricazione e commercio illegale di materiale esplodente. L'uomo è stato individuato dalla polizia postale di Perugia e dagli agenti del commissariato di Assisi. I poliziotti hanno anche messo in sicurezza l'abitazione nella quale è stato rinvenuto il materiale esplodente illecitamente detenuto. Sequestrati diversi chili di 'botti'.

Come spiega la Questura di Perugia "è stata accertata la completa ignoranza nella cura del materiale esplodente, che avrebbe potuto provocare gravi conseguenze". Gli agenti della postale hanno setacciato il telefono del 50enne per individuare l'account per la vendita online dei 'botti'.