Evade dai domiciliari per andare a fare una gita domenicale, beccato dai Carabinieri e denunciato

Due mesi fa era stato denunciato per evasione dai domiciliari perché era andato a fare la spesa per il Natale a Petrignano di Assisi. Nei giorni scorsi i Carabinieri di Valfabbrica lo hanno denunciato nuovamente perché non era in casa.

Durante un controllo stradale del 21 dicembre scorso, i militari hanno fermato un uomo ai domiciliari per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Si era allontanato senza autorizzazione per recarsi a Petrignano d’Assisi, dove era andato a fare la spesa.

Nella giornata di ieri i Carabinieri lo hanno denunciato nuovamente per evasione: durante un controllo a casa infatti non lo hanno trovato e le successive verifiche hanno permesso di accertare che l’uomo si era allontanato dal comune senza averne l’autorizzazione.

Nei suoi confronti è stata avanzata comunicazione alla Magistratura, per le valutazioni del caso, in relazione alla misura cautelare a cui si trova sottoposto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.