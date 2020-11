Locali notturni aperti e clienti all'interno nonostante le disposizioni anti Covid, due maxi multe

Nonostante le disposizioni anti Covid, due locali notturni di Perugia erano aperti, con tanto di clienti all’interno. La scoperta è stata fatta dalla squadra di Polizia amministrativa della Questura, insieme al reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e alle Volanti. Per uno dei due locali, già a settembre era stata disposta la cessazione dell’attività di pubblico spettacolo e di somministrazione di alimenti e bevande. Provvedimenti non rispettati visto che quando gli agenti sono arrivati hanno notato la presenza di una decina di clienti che venivano intrattenuti da alcune ragazze. A quel punto è scattata la chiusura del locale per cinque giorni, oltre alle multe che vanno da 400 a 3mila euro e la denuncia all’autorità giudiziaria del titolare.

Stesso provvedimento di chiusura anche per il secondo locale in quanto – nonostante le disposizioni per contenere il contagio di questa seconda ondata, all’arrivo dei poliziotti c’erano ben sedici clienti. Anche in questo caso, oltre alla chiusura di cinque giorni, è scattata la sanzione amministrativa.