Foligno, consegna la droga in città spostandosi in bici, preso dai Carabinieri e condannato dal giudice

Girava per Foligno in bici con 12 involucri di droga da spacciare, ma è incappato in un controllo del Radiomobile dei Carabinieri ed è stato arrestato e condananto dal giudice a 10 mesi di reclusione.

L'uomo, uno straniero di 20 anni, è stato fermato dai militari durante un servizio di controllo del territorio. Era in sella ad una bici ed è stato visto mentre gettava un pacchetto, subito recuperato dai Carabinieri. All'interno c'erano 12 involucri contenenti cocaina, per un peso di 1 grammi ciascuno. Durante la perquisizione personale venivano anche trovati 700 euro in denaro contante.

Il 20enne è stato arrestato e processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e condannato il giovane a 10 mesi di reclusione.