Fermato in auto con una mazza da baseball sotto il sedile: 20enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri del radiomobile della Compagnia di Assisi hanno denunciato un 20enne di Deruta per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sulla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato a bordo della propria autovettura a Petrignano e da subito ha mostrato nervosismo e difficoltà a parlare. Invitato a sottoporsi agli accertamenti, si è rifiutato.

I militari hano perquisito l'autovettura e hanno trovato una mazza da baseball in metallo, uno spray urticante e un manganello telescopico. Il giovane non è stato in grado di fornire giustificazioni sul possesso degli oggetti.

I Carabinieri hanno denunciato il giovane e provveduto al ritiro della patente di guida.