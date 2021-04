Da Todi ad Umbertide per la droga: segnalato alla Prefettura, patente ritirata e multa perché fuori comune

I Carabinieri di Umbertide hanno denunciato un giovane residente a Todi, ma trovato in auto, fermo di fronte ad un esercizio attualmente chiuso in località Pian d’Assino.

Alla vista dei militari il 20enne, un albanese già noto alle forze dell'ordine, ha cercato di nascondersi accucciandosi tra i sedili, inutilmente. Ai Carabinieri non ha saputo fornire una giustificazione sul perché si trovasse fuori comune, e a seguito dell'ispezione del veicolo, nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette che aveva nelle tasche dei pantaloni, sono stati trovati diversi grammi di marijuana.

Al giovane è stata ritirata la patente di guida ed scattata la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. Multato anche per violazione delle norme Covid, in quanto si trovava in un comune di verso da quello di residenza senza motivo.