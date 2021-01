Fermata banda dei furti a Perugia: in auto il "kit" da scassinatori e passamontagna: denunciati

Per tre giovani è scattata una denuncia per possesso ingiustificato di oggetti, strumenti, chiavi e grimaldelli atti ad aprire o forzare serrature e verrà notificato un foglio di via obbligatorio da parte del Questore di Perugia

Non solo si trovavano fuori dal proprio Comune di residenza senza un giustificato motivo, ma al momento del controllo avevano in auto un vero e proprio “kit” da scasso.

Sono stati gli agenti delle Volanti ad effettuare un controllo sulla vettura con a bordo tre giovani di 22, 20 e 37 anni. Ai poliziotti hanno detto di trovarsi a Perugia da pochi giorni, ma senza fornire alcuna spiegazione plausibile. A quel punto sono scattate verifiche più approfondite che hanno portato al ritrovamento di uno zaino sotto il sedile con all’interno vari oggetti, tra cui una sega elettrica, una batteria di ricambio ed un set di 15 lame, un crick idraulico, una punta da trapano di oltre 40 cm, un cacciavite così detto “a spacco”, lungo oltre 15 cm, 3 paia di guanti da lavoro. Ritrovati anche tre passamontagna di colore nero occultati nel rivestimento di un sedile. I tre ragazzi, anche in questo caso non hanno saputo giustificare la presenza di tutto quel materiale, per di più non attinente alle professioni svolte da loro dichiarate.

