Banda di ladri utilizza le auto come arieti per rubare nei centri commerciali: due colpi in serie a Gubbio e Gualdo

Una banda di ladri nella notte appena trascorsa (tra le 2 le 3) ha messo a segno due colpi a danno di centri commerciali a Gubbio (prima spaccata) e poi a Gualdo Tadino (secondo furto spettacolare). I carabinieri della Compagnia di Gubbio sono certi che i due crimini siano collegati: gli obiettivi, gli orari e le modalità di esecuzione delle spaccata lasciano presagire l'azione di un solo gruppo criminale. La banda è entrata in azione a Gubbio intorno alle 2.30 sfondando con l'auto alcune barriere e poi distruggendo in parte la serranda dell'Euronics del Centro commerciale Contessa. Due uomini - ma con altri complici all'esterno - incappucciati sono riusciti ad entrare nel negozio portando via della merce. Ad oggi il bottino non è quantificabile in assenza di una verifica approfondita. L'auto utilizzata come ariere è stata lasciata nella galleria.

Una ventina di minuti dopo la banda ha preso di mira il Conad di Gualdo Tadino: con l'auto sono riusciti ad entrare nel centro commerciale (dalla porta di uscita dopo le disposizioni Covid) e poi hanno devastato le protezioni a guardia di una gioielleria. Anche in questo caso in due sono entrati in scena per trafugare gli oggetti preziosi. Anche in questo caso è impossibile calcolare il valore delle refurtiva. L'auto, una utilitaria, utilizzata come ariete è stata lasciata nella galleria. E' chiaro dunque che fuori c'erano complici con altri mezzi per la fuga. Le indagini sono in corso.