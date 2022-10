Covid in Umbria, il report: "Valori superiori rispetto alla media nazionale"

"L’Umbria continua a mostrare valori superiori rispetto alla media nazionale". Il nucleo epidemiologico della Regione Umbria fotografa la situazione dei contagi da coronavirus in Umbria.

"La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, in Umbria mostra un trend in aumento rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 04 ottobre è pari a 645", si legge nel report. E ancora: "L’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in leggero diminuzione rispetto alla settimana precedente attestandosi ad un valore pari a 1.42".

Secondo l'analisi degli esperti "L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend in aumento in tutte le classi d’età ad eccezione della classe 11-13 anni". La fascia d’età "con l’incidenza più elevata al 02 ottobre è 45-64 anni".

La distribuzione territoriale dell’incidenza, prosegue il report, "mostra valori in aumento rispetto alla settimana precedente, in tutto il territorio regionale". Tutti i distretti, a eccezione della Valernina, fanno registrare un'incidenza superiore a 500 casi per 100.000 abitanti.

Per quanto riguarda gli i ricoveri, conclude l'analisi, "Si osserva, in questa settimana, un aumento nell’impegno ospedaliero regionale (al 4 ottobre 141 ricoveri in area medica e 7 in terapia intensiva)".

Covid in Umbria, il bollettino del 7 ottobre

La curva del contagio da coronavirus in Umbria continua a salire. Attualmente positivi sopra i 7mila e ricoveri in leggero aumento. Nell'ultimo giorno - a fronte di 583 tamponi e 3.511 test antigenici processati - sono stati registrati 984 nuovi positivi e 652 guariti. Non ci sono nuovi decessi.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato al 7 ottobre, sono 7.599 (+332 rispetto al 6 ottobre) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

Al 7 ottobre sono 154 (+4 rispetto al 6 ottobre) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 7 (dato invariato rispetto al 6 ottobre) in terapia intensiva, 101 (+3 rispetto al 6 ottobre) in area medica Covid e 46 (+1 rispetto al 6 ottobre) negli altri reparti ospedalieri.