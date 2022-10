Covid in Umbria, il bollettino del 5 ottobre: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria continua a salire. Attualmente positivi e ricoveri in aumento. Nell'ultimo giorno - a fronte di 1.052 tamponi e 3.264 test antigenici processati - sono stati registrati 1.078 nuovi positivi, 733 guariti e un decesso. Il totale - ora salito a 2.130 - specifica la Regione, "è comprensivo di riallineamenti dei sistemi informativi non riferibili alle ultime 24 ore".

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato al 5 ottobre, sono 6.648 (+344 rispetto al 4 ottobre) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

Al 5 ottobre sono 148 (+12 rispetto al 4 ottobre) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 7 (+4 rispetto al 4 ottobre) in terapia intensiva, 96 (+10 rispetto al 4 ottobre) in area medica Covid e 45 (-2 rispetto al 4 ottobre) negli altri reparti ospedalieri.