Covid in Umbria, il bollettino del 25 giugno: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria continua a salire. Attualmente positvi sopra quota 10mila e ricoveri in aumento. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 941 nuovi positivi e 563 guariti. Non ci sono nuovi decessi.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di sabato 25 giugno 2022, sono 10.795 (+378 rispetto al 24 giugno) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 569 tamponi e 2.791 test antigenici in tutta la regione.

Al 25 giugno sono 130 (+8 rispetto al 24 giugno) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 2 (+1 rispetto al 24 giugno) in rianimazione, 101 (+7 rispetto al 24 giugno) in area medica Covid e 27 (dato invariato) negli altri reparti ospedalieri - e 0 (dato invariato) gli ospiti nelle Rsa Covid.