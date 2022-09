Covid in Umbria, l'analisi: "Contagi più alti tra gli over 65, la quarta dose di vaccino è raccomandata"

"La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, in Umbria mostra un trend in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 20 settembre è pari a 303". Il Nucleo epidemiologico regionale fotografa la situazione coronavirus in Umbria. La regione, si legge, "continua a mostrare valori superiori rispetto alla media nazionale".

Come spiega il report "l’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in leggero aumento attestandosi a 1.23, così come mostra un trend in leggero aumento in tutte le classi d’età, anche l’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età".

La distribuzione territoriale dell’incidenza "rileva valori in leggero aumento rispetto alla settimana precedente", proegue l'analisi.

Sul fronte dei ricoveri "si osserva una diminuzione nell’impegno ospedaliero regionale: al 20 settembre 108 ricoveri in area medica e 1 in terapia intensiva".

"I dati elaborati dal Nucleo epidemiologico regionale – sottolinea l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto – evidenziano in tutte le fasce di età un lieve aumento dei contagi. E anche se non è evidente un aumento marcato in alcune aree territoriali o fasce di età piuttosto che in altre, va segnalato che la tendenza a contrarre il virus è leggermente più alta nella popolazione con più di 65 anni. Proprio per gli over 60 è raccomandata quindi, la somministrazione della quarta dose che protegge dalla malattia grave".

La curva del contagio da coronavirus in Umbria continua a salire. Attualmente positivi in crescita, ricoveri in calo e terapie intensive vuote. Nell'ultimo giorno - a fronte di 421 tamponi e 2.003 test antigenici processati - sono stati registrati 507 nuovi positivi e 355 guariti. La dashboard riporta anche 6 morti, con il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza Covid che sale a 2.111. Un dato, però, che "è comprensivo di riallineamenti dei sistemi informativi non riferibili alle ultime 24 ore", si legge sul sito.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato al 22 settembre, sono 3.427 (+146 rispetto al 21 settembre) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

Al 22 settembre sono 105 (-4 rispetto al 21 settembre) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 0 (-1 rispetto al 21 settembre) in terapia intensiva, 76 (-1 rispetto al 21 settembre) in area medica Covid e 29 (-2 rispetto al 21 settembre) negli altri reparti ospedalieri.