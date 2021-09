Controlli in sale giochi o scommesse, ispezionati 88 locali in Umbria in 4 giorni. Buone notizie...

I controlli, condotti da 7 funzionari hanno dato esito negativo, con avventori e giocatori regolarmente in possesso del green pass. Un dato che dimostra sostanzialmente la correttezza dei gestori e l’attenta vigilanza da parte delle istituzioni preposte sul fronte della lotta alla pandemia da Covid-19.

Il blitz dei funzionari dell'Agenzia ha riguardato le province di Perugia e Terni dopo l'appello di un'associazione di categoria che lamentava il comportamento scorretto di alcuni gestori di queste attività. In 4 giorni sono state controllate 88 sale scommesse e gioco autorizzate in Umbria (pari al 70,4%).

I clienti delle sale scommesse e sale giochi sono muniti di green pass e mascherine. Un comportamento più che corretto emerso dai controlli del personale dell'Agenzia delle dogane e monopoli dell'Umbria: 62 sale scommesse e gioco controllate (50 nella Provincia di Perugia, 7 in quella di Terni, 5 quelle risultate temporaneamente aperte o chiuse), quasi 140 giocatori e avventori sottoposti a controllo del green pass e nessuna irregolarità.