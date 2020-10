Positivo al Coronavirus non rispetta la quarantena, fermato e denunciato

Positivo al Coronavirus sorpreso fuori casa e denunciato. È la prima voce del bilancio dei servizi di monitoraggio e controllo, resi noti dalla Prefettura di Perugia, nell’ambito delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid19.

Le forze dell’ordine della provincia di Perugia hanno controllato, nella giornata del 15 ottobre, 254 persone e, oltre alla denuncia per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus, hanno sanzionato una persona per il mancato rispetto della normative anti Covid.

I controlli hanno riguardato anche 34 attività o esercizi controllati, ma senza l’emissione di sanzioni o ordini di chiusura per mancato rispetto delle norme.