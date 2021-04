Coronavirus, oltre 400 controlli nella provincia di Perugia e una sola multa

Una sola multa su oltre 400 controlli. È il bilancio del monitoraggio dei servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 attuato dalle forze dell’ordine nella provincia di Perugia.

Secondo i dati resi disponibili dalla Prefettura di Perugia le persone controllate nella giornata dell’8 aprile sono state 342, con una sola multa e nessuna denuncia per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Controlli anche in 123 esercizi commerciali, ma senza alcuna sanzione pecuniaria o ordine di chiusura.