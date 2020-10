Coronavirus, forze dell'ordine per le strade della provincia di Perugia: tanti controlli e "zero" sanzioni

Aumentano i controlli, ma i cittadini sono “bravi” e rispettosi delle norme, tanto che non si registrano sanzioni nell’ambito dei servizi di controllo svolti dalle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid19.

Nella giornata di lunedì 12 ottobre, nella provincia di Perugia, sono state controllate 182 persone e non sono state elevate sanzioni per mancato utilizzo della mascherina o denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Le attività o gli esercizi commerciali controllati sono stati 17 e anche in questo caso non risultano multe o ordini di chiusura dell’attività.

Il giorno precedente, domenica 11 ottobre, le persone controllate erano state 116, con una sanzione; mentre i controlli negli esercizi commerciali erano stati 21, anche in questo caso senza multe.