Coronavirus, controlli e ispezioni delle forze dell'ordine: fermate 1.509 persone, 16 multe

Forze dell’ordine in campo per il monitoraggio dei servizi di controllo relativi alle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le persone controllate sono state 263 il 30 novembre, 298 il 1 dicembre, 325 il 2 dicembre, 295 il 3 dicembre e 328 nella giornata di ieri (per un totale di 1.509)

Le persone sanzionate per mancato utilizzo delle mascherine o perché trovate in giro oltre l’orario del coprifuoco (dalle ore 22 alle 5) oppure perché fuori comune sono state 2 il 30 novembre, 3 il 1 dicembre, 6 il 2 dicembre, 2 il 3 dicembre e 3 il 4 dicembre (16 totali). Nessuna denuncia per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Le attività commerciali o esercizi controllati sono stati dal 30 novembre al 4 dicembre, rispettivamente 44, 30, 23, 28 e 64 (185 totali). Le sanzioni sono state 2, elevate il 3 e 4 dicembre. Non sono state disposte chiusure di attività o comminate ulteriori sanzioni amministrative.