Coronavirus, Bastia Umbra: si lavora per spostare la postazione 'drive-through' presso il centro fieristico

Dopo le variazioni che hanno riguardato Perugia, Todi e Terni anche a Bastia Umbra sta per essere spostata la postazione 'drive-through' per l'esecuzione dei tamponi e dei test sierologici, strumento decisivo nel contrasto al coronavirus. Una sede, quella bastiola, che serve l'utenza del comprensorio Assisi-Bastia Umbra-Cannara-Valfabbrica-Bettona.

Coronavirus, tamponi e test 'drive-through': orari e mappa delle postazioni in Umbria

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il sindaco Paola Lungarotti ha comunica che questa mattina, "è stato effettuato il sopralluogo presso il Centro Fieristico di Bastia Umbra per delocalizzare il servizio di effettuazione dei tamponi presso l'area in questione. Da quanto emerso, la delocalizzazione dovrebbe avvenire in tempi brevi cosi da permettere un alleggerimento dell'utenza sul polo sanitario di Viale F. Giontella e dei conseguenti disagi sulla viabilità in quell'area della nostra città".