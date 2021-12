Coronavirus, l'analisi di Gammaitoni: "Chi non è vaccinato ha una probabilità di contagiarsi 21 volte più grande di chi lo è"

"Le parole sono importanti. I numeri anche. Si dice: “Poiché si contagiano anche le persone vaccinate, allora il vaccino non serve a niente”. Guardando i numeri si scopre che se non si è vaccinati, la probabilità di contagiarsi è attualmente 21 volte più grande che se si è vaccinati. Non vi sembra un buon motivo per vaccinarsi?". Luca Gammaitoni, professore di fisica sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia, analizza con un post su Facebook le probabilità di contagio per chi è vaccinato e per chi non è vaccinato contro il covid.

"Per quelli che amano i numeri - scrive Gammaitoni - : attualmente (dati Umbria di queste settimane) su 10 persone contagiate circa 9 non hanno completato il ciclo vaccinale (1 e 2 dose). Qual è la probabilità che ha una persona vaccinata di contagiarsi? Per rispondere a questa domanda serve un briciolo di teoria della probabilità. Poiché circa il 70% delle persone in Italia sono vaccinate (includendo anche i minori) allora la probabilità di essere contagiati se vaccinati è 0.1/0.7 p = 0.14 p. Dove p è la probabilità di essere contagiati indipendentemente dal fatto che si sia fatto o no il vaccino. Qual è invece la probabilità di contagiarsi se uno non si è vaccinato? Con lo stesso principio si calcola 0.9/0.3 p = 3 p. Se confrontiamo questi due numeri si ha che la probabilità di contagiarsi se non si è vaccinati è 3/0.14 = 21 volte più grande".