Coronavirus in Umbria, il bollettino dell'11 gennaio: 7 morti, 3090 nuovi positivi e 2315 guariti

Sette morti, 3090 nuovi positivi e 2315 guariti. Calano i ricoveri ordinari ma aumentano quelli in terapia intensiva. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.40 dell'11 gennaio 2022, sono 34623 (+768 rispetto al 10 gennaio) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore eseguiti 5.779 tamponi e 24.727 test antigenici in tutta la regione.

All'11 gennaio sono 212 (-4 rispetto al 10 gennaio) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 14 (+3 rispetto al 10 gennaio) in terapia intensiva, e 34.411 (+772 rispetto al 10 gennaio) gli isolamenti contumaciali.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 117.179 (+3.090) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 81019 (+2315) i guariti, 1537 (+7) i decessi, 1.394.157 (+5.779) i tamponi effettuati e 1.712.035 (+24.727) i test antigenici eseguiti.