Coronavirus, un nuovo caso a Spello: salgono a 12 i positivi, 3 i ricoverati

Sale a 12 il numero dei pazienti positivi al coronavirus a Spello. A comunicarlo è l'amministrazione comunale: "Dai dati ufficiali comunicati dalla Regione Umbria tramite la Dashboard Covid-19 - si legge in una nota -, dal 3 settembre (giorno in cui si è registrato il primo caso della Fase 2), ad oggi, 20 ottobre, nel territorio comunale si registrano: un nuovo soggetto positivo per un totale di 12 persone positive al Covid, di cui 3 ospedalizzati; 6 soggetti guariti e 9 in isolamento fiduciario".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi le raccomandazioni ai cittadini: "Di fronte a l'incremento del numero di casi a livello regionale e nazionale, occorre agire con responsabilità e continuare ad adottare comportamenti rispettosi delle regole: uso della mascherina, anche all'aperto, igiene delle mani, mantenimento della distanza interpersonale".