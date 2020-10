Coronavirus, il bollettino di Magione: aumentano i casi, stop alle visite a Casa Serena

Nuovi casi di coronavirus a Magione, dove l'amministrazione comunale fa il punto della situazione e annuncia lo stop alle visite a Casa Serena.

"Salgono a 13 gli attualmente positivi nel nostro territorio - si legge in una nota del Comune -. Le condizioni di salute dei malati, con nessun ricoverato e due persone positive domiciliate in altri comuni, sono complessivamente buone. Alcuni di loro sono in via di guarigione. Il numero degli isolamenti precauzionali sale oltre le cento unità (130)".

Come detto intanto sono sospese le visite agli ospiti di Casa Serena, residenza protetta per anziani: "Il personale, a cui vanno fatti i più sentiti complimenti per la gestione della struttura, garantirà comunque la comunicazione tramite video chiamate" spiega ancora l'amministrazione comunale.