Coronavirus, due nuovi positivi a Corciano. Il Comune: "Contagiati all'estero"

Due nuovi positivi al coronavirus nel Comune di Corciano. Ad annunciarlo nella serata di oggi (martedì 21 luglio) è stata l'amministrazione attraverso i propri profili social dopo averne ricevuto comunicazione dagli organi competenti. Questi due casi si aggiungono ai tre riscontrati nel bollettino di oggi (anche questi in provincia di Perugia).

"Siamo stati allertati dalle autorità sanitarie che due nostri concittadini hanno contratto, all'estero, il virus - si legge in un post del Comune -. Le loro condizioni sono buone, e da quanto affermato dalle autorità sanitarie sembrerebbero non aver avuto contatti nella nostra comunità. Ovviamente monitoreremo la vicenda, così come fatto da inizio epidemia. A loro tutto l'affetto della comunità corcianese ed ovviamente un grande augurio di pronta guarigione".