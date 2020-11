Coronavirus, Gualdo Tadino: 10 nuovi casi, ma tamponi negativi all'Easp

Altri 10 positivi al Coronavirus a Gualdo Tadino, dove una buona notizia arriva però dall'Easp, che accoglie diverse persone anziane: "Tutto il personale e gli ospiti - ha annunciato oggi il sindaco Massimiliano Presciutti - sono risultati negativi ai tamponi effettuati. Un grande abbraccio poi alle suore del Bambin Gesù che stiamo assistendo al meglio e con le quali mi sento quotidianamente ormai da giorni, stanno soffrendo insieme a tutti noi, ma ci invitano alla grande responsabilità, ad avere coraggio, ad andare avanti e a non avere paura".

Il primo cittadino ha fatto inoltre il punto sull'emergenza "Oggi abbiamo 10 nuovi casi e purtroppo nessun guarito, in totale arriviamo a 97 positivi al Covid- 19 in città, di cui 5 ospedalizzati. Sta salendo purtroppo il numero di bambini, ragazzi ed insegnanti risultati positivi. Per chiarezza - ha aggiunto il sindaco - voglio ribadire a tutti che non provo certo piacere nel firmare provvedimenti duri e restrittivi come la sospensione dell’attività didattica in presenza, ma io devo e voglio tutelare la salute e la sicurezza di bambini, ragazzi, personale della scuola e delle famiglie. Rispettare le regole è ciò che dobbiamo fare, poiché è l’unica cosa che può aiutarci a superare questo periodo, chi lo fa aiuta se stesso e gli altri ed allora uniamoci tutti in questo grande sforzo collettivo".