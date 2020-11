Perugia, Tari 2020: in arrivo 86mila avvisi a saldo, ecco la scadenza

"Sono in arrivo gli avvisi a saldo della TARI 2020, circa 86.000, con scadenza 03/12/2020". Ad annunciarlo è il Comune di Perugia: "L'utente - si legge nella nota ell'amministrazione - troverà il conguaglio con l'applicazione delle nuove tariffe approvate nel mese di settembre per l'anno in corso. Per la prima volta in bolletta il cittadino troverà tutte le indicazioni previste per la trasparenza da parte dell'Autorità nazionale ARERA con la delibera 444/2019, inoltre accedendo al sito troverà anche una sezione informativa dedicata".

C'è poi un'altra importante novità: "L'utente - spiega ancora il Comune - potrà leggere nell'avviso lo stato dei pagamenti relativo all'acconto 2020. Qualora risultasse non aver pagato, in tutto o in parte, l'acconto potrà utilizzare i modelli F24 recapitati con l'avviso inviato nei mesi scorsi o rivolgersi agli uffici Gesenu al seguente indirizzo e-mail tia@gesenu.it o al numero 0750440899 per avere indicazioni su come provvedere ed eventualmente richiedere copia dell'acconto, che potrà essere recapitato istantaneamente per e-mail. Inoltre, dal mese di ottobre è attivo il nuovo servizio per richiedere un appuntamento telefonico al seguente indirizzo sportello-tari-001, un operatore dello sportello TARI richiamerà il cittadino nel giorno e orario scelto dallo stesso e potrà fornire tutta l'assistenza necessaria. Gli sportelli TARI, alla luce dell'emergenza, per evitare assembramenti, sono aperti solo previo appuntamento".

Il Comune di Perugia infine introduce la "possibilità da parte del cittadini di richiedere l'invio del prossimo avviso per e-mail, compilando il modello reperibile sul sito Gesenu al seguente link perugia-tari-modulistica. Già con questa spedizione, chi ne ha preventivamente fatto richiesta, ha potuto approfittare di questa nuova comoda opportunità. Per quanto concerne le utenze non domestiche che hanno avuto e stanno affrontando difficoltà per l'emergenza COVID, le stesse troveranno nell'avviso già applicata la riduzione deliberata prevista dalla delibera 158/2020 ARERA".