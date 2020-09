Minaccia con un coltello i clienti di un negozio: disarmato dalla Polizia e denunciato

Attimi di panico in un negozio di Umbertide dove è stato richiesto l'intervento della Polizia in seguito a una lite, scoppiata a quanto pare per futili motivi, tra un uomo e una donna. Durante l’intervento degli agenti del Commissario di Città di Castello infatti l’uomo, un 37enne, ha improvvisamente estratto dalla tasca un coltello a serramanico con cui ha minacciato la ragazza, una 24enne, e i clienti dell'esercizio commerciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pronta la reazione dei poliziotti che sono riusciti a disarmarlo e sequestrare l'arma, garantendo l’incolumità dei presenti. L’uomo, con precedenti di polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato identificato e denunciato per i reati di minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Alla denuncia si è aggiunta infine la multa per la violazione delle norme anti-Covid, visto che l'uomo non indossava la mascherina dentro il negozio.