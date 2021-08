Coronavirus in Umbria, Tesei guarda a settembre: "Al lavoro per la scuola in presenza"

Mentre anche in Umbria si procede con la vaccinazione anti-Covid della fascia 12-18 anni, a meno di un mese della ripresa della scuola Donatella Tesei assicura che la Giunta sta "sta lavorando perché le lezioni possano riprendere per tutti in presenza".

Questo ha detto all'Ansa la presidente della Regione che oggi (martedì 24 agosto) ha presenziato all'inaugurazione del nuovo centro polivalente di Cascia. "La campagna vaccinale sta proseguendo secondo quelle che sono le direttive, mettendo soprattutto in sicurezza gli anziani e i più fragili, ma stiamo anche spingendo molto sulla popolazione giovane e quindi studentesca".

(notizia in aggiornamento)