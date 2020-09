Sei nuovi diaconi per la diocesi, ma la celebrazione si sposta nella più grande basilica di San Domenico

La diocesi di Perugia si appresta a celebrare l’ordinazione di sei diaconi “transeunti”, cioè dei seminaristi che a giugno del 2021 riceveranno l’ordinazione sacerdotale; ma in tempi di emergenza sanitaria e vista l’affluenza di persone in occasione dell’ordinazione di tre diaconi nel giorno di San Lorenzo (10 agosto), la celebrazione si terrà a San Domenico, la chiesa più grande di Perugia (in Umbria seconda solo a Santa Maria degli Angeli).

L’ordinazione diaconale si svolgerà sabato 12 settembre, festa della Madonna delle Grazie, nella basilica di San Domenico, in corso Cavour, alle ore 18. Ampi spazi nelle tre navate, oltre cento metri dal portone d’ingresso all’abside con la vetrata tra le più grandi d’Europa, panche distanziate e volte ad oltre 30 metri di altezza. Una chiesa che offre molte più garanzie di distanziamento sociale della stessa cattedrale dedicata a san Lorenzo.

Parlando ai diaconi, il cardinale Gualtiero Bassetti ha voluto ricordare “che col vostro carisma e l’esercizio del vostro ministero, aiutate la nostra Chiesa ad essere più famiglia, e lasciatemelo dire, più umana, possiate imitare l’ardore di carità, che il diacono Lorenzo sicuramente attingeva dalla Santa Eucarestia, ‘il sacro convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l’anima è inondata di grazia e a tutti viene dato il pegno della vita futura’. Proprio in questo nostro tempo, in cui povertà e miseria di ogni tipo, stanno emergendo e venendo alla luce, voi diaconi, e voi tutti credenti in Cristo, non potete non fissare lo sguardo su Lorenzo che arde di amore per gli altri. E particolarmente voi, carissimi ordinandi, seguite i suoi insegnamenti, imitatelo nell’ardore della sua carità e nell’amore ai poveri, ai piccoli, agli ultimi, a coloro che, come dice con una forte espressione il nostro papa Francesco, sono considerati ‘scarti’ da gran parte della nostra società”.