Coronavirus, il bollettino da Magione: aumentano positivi e ricoverati, classe in isolamento

"Non sembra frenare la crescita dei contagi a livello comunale e regionale. Nel nostro comune oggi 13 nuovi positivi con solo due guarigioni. Aumentano anche i ricoveri, sono otto le persone di Magione all'ospedale. Alcuni di loro sono in condizioni di salute critiche, altri in graduale miglioramento". Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, aggiorna il bollettino del Covid-19 con un post su Facebook: "Il quadro sanitario a Magione - spiega - è il seguente: 153 attualmente positivi (+13), 65 guariti (+2), 1 decesso, 207 in isolamento, 1275 in isolamento concluso, 2 classi scolastiche in isolamento".

E ancora: "I dipendenti comunali positivi sono cinque. L'ordinanza di chiusura al pubblico degli uffici rimarrà quindi in vigore fino al 9 novembre prossimo. L'ente continua a svolgere tutte le sue funzioni, ma può essere contattato solo tramite telefono e email. Rimangono aperti al pubblico i servizi essenziali (protocollo, anagrafe, stato civile e polizia municipale) ma con orario ridotto".