Coronavirus, l'Ema approva l'estensione del vaccino Pfizer ai bambini della fascia 5-11 anni

Mentre il governo italiano vara il super Green Pass e nuove regole per contrastare l'epidemia da Covid e l'Umbria apre le prenotazioni per la terza dose di vaccino, il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema (l'agenzia europea per i medicinali) dà l'ok per la somministrazione di quello prodotto Pfizer-BioNtech (il Comirnaty) anche ai bambini tra 5 e 11 anni (il vaccino è già approvato per gli over 12).

"Nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni - spiega l'Ema in una nota publicata sul proprio sito ufficiale - la dose di Comirnaty, il vaccino di Pfizer-BioNtech sarà inferiore a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12 anni (10 microgrammi invece che 30). Ma come nel gruppo di età più avanzata, sarà somministrato con due iniezioni nei muscoli della parte superiore del braccio, a distanza di tre settimane".

E ancora: L'efficacia di Comirnaty è stata calcolata in quasi 2mila bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che non presentavano segni di infezione precedente. Questi bambini hanno ricevuto il vaccino o un placebo (un'iniezione fittizia). Dei 1.305 bambini che hanno ricevuto il vaccino, tre hanno sviluppato il Covid rispetto a 16 dei 663 bambini che hanno ricevuto il placebo". Il vaccino dunque si è rivelato "efficace al 90,7% nel prevenire il Covid sintomatico".

Per quanto riguarda invece gli effetti indesiderati del vaccino, "nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni sono simili a quelli nelle persone di età pari o superiore a 12 anni: dolore al sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, arrossamento e gonfiore al sito di iniezione, dolore muscolare e brividi. Questi effetti sono generalmente lievi o moderati e migliorano entro pochi giorni dalla vaccinazione".

L'Ema ha così concluso che "i benefici di Comirnaty nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni superano i rischi, in particolare in quelli con condizioni che aumentano il rischio di Covid grave. La sicurezza e l'efficacia del vaccino sia nei bambini che negli adulti continueranno a essere monitorate attentamente. L'Ema invierà ora la sua raccomandazione alla Commissione Europea, che emetterà una decisione finale".