Coronavirus, Umbria: lavoratori dello spettacolo 'in piazza' contro l'ultimo Dpcm

Tra i settori penalizzati dalle nuove restrizioni varate dal Governo con il Dpcm del 24 ottobre c'è anche quello della cultura e dell'intrattenimento, con il decreto (in vigore fino al 24 novembre che da oggi (lunedì 26 ottobre) sospende "gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto".

E in attesa della giornata di mobilitazione nazionale indetta indetta da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil per venerdì (30 ottobre), i lavoratori umbri dello spettacolo faranno sentire la loro voce scendendo virtualmente in piazza. Tra due giorni infatti (mercoledì 28 ottobre) alle ore 16 è in programma una diretta sulla pagina Facebook della Cgil Umbria, dove attrici, musicisti, tecnici e sindacalisti si confronteranno online. Alla diretta parteciperanno Enrico Bruschi (segretario generale Slc Cgil Umbria), Emanuela Faraglia (attrice e responsabile produzione culturale Slc Cgil Umbria), Maria Chiara Tofone (Sezione attrici e attori italiani), Marco Dellatorre (tecnico del suono), Marco Sarti (musicista e direttore artistico), Vincenzo Sgalla (segretario generale Cgil Umbria) e Fabio Scurpa (Slc Cgil nazionale).

"Tutto il settore dello spettacolo - si legge in una nota della Cgil Umbria - è stato colpito dai provvedimenti per arginare l’epidemia da Covid-19. Il comparto quindi è in grandissima sofferenza e troppi lavoratori non hanno ancora ricevuto gli ammortizzatori o le indennità e sono ancor oggi senza tutele garantite, nonostante le promesse. I dati sulla crescita del contagio, il fatto che per lunghi mesi non si potrà tornare alla normalità, richiedono di individuare con certezza sostegni per lavoratrici, lavoratori e imprese per un periodo lungo a partire da un piano di rilancio utilizzando anche le risorse del Recovery Fund".