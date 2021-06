Coronavirus, Draghi firma il decreto sul 'Green pass': dall'1 luglio certificati validi in tutta l’Ue

L'Italia attiva la piattaforma nazionale per ottenere la Certificazione verde: potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in zona 'rossa' o 'arancione'