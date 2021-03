Coronavirus, destra e sinistra votano la priorità per il vaccino ai malati e trapiantati di qualsiasi età

Approvata, all’unanimità, la risoluzione che reca la firma di tutti i capigruppo e mira a "procedere quanto prima alla vaccinazione delle persone ‘estremamente vulnerabili’ (affette da determinate patologie, a prescindere dall’età), ai loro familiari e caregiver. Il consiglio regionale ha ancora una volta dimostrata grande sensibilità, senza dividersi per fazioni politiche, dando mandato alla Giunta regionale di inserire, con massima priorità, le categorie ad alto rischio - per via di patologie gravi - nel piano vaccinale. Soddisfazione birpartisan. Dal centrosinistra: “Ribadiamo che è sintomo di civiltà, sensibilità e umanità quella di porre le persone estremamente vulnerabili – dicono i consiglieri – i caregiver e i familiari dei medesimi soggetti tra coloro che possano essere vaccinati quanto prima. Sarà un contributo tale che servirà ad evitare marginalizzazioni, esclusioni e difficoltà di qualsiasi tipo, già particolarmente dure in questo anno di pandemia”. La Lega ha evidenziato che “è stata anche approvata la risoluzione, sottoscritta dalla Lega, che mira a promuovere azioni mirate di sostegno per la vaccinazione degli ultra 80enni, coinvolgendo anche i medici in pensione e chiede di procedere alla vaccinazione delle persone ‘estremamente vulnerabili’ (affette da determinate patologie, a prescindere dall’età), ai loro familiari e caregiver”.