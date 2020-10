Coronavirus, bollettino Norcia: arrivano buone notizie dopo il picco. "Avanti così"

Scende sensibilmente il numero dei soggetti positivi al Coronavirus nel Comune di Norcia e ad oggi, lunedì 5 ottobre, ne rimangono solo 2. Continua dunque la fase di guarigione dei contagiati, tutti risalenti all’unica mappa epidemiologica del 25 agosto u.s. che è arrivato a raggiungere il picco massimo di 13 unità. “E’ un bel segnale. La nostra comunità - ha detto il Sindaco, Nicola Alemanno - si sta dimostrando particolarmente virtuosa ed in tal senso colgo l’occasione per invitare a mantenere alta l’attenzione e rispettare le tre semplici regole: indossare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale di un metro ed igienizzarsi”.

