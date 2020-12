Coronavirus, l'assessore alla sanità Luca Coletto ricoverato in ospedale

L'assessore regionale alla sanità dell'Umbria, Luca Coletto, secondo quanto riportato dal Messaggero e dal Corriere dell'Umbria, è stato ricoverato in via preventiva in una struttura ospedaliera del Veneto, per uno stato febbrile.

All'esponente leghista non è stata riscontrata una polmonite bilatrale, pertanto le sue condizioni sembrano essere, al di là della febbre, complessivamente buone.

Coletto è positivo al covid-19 da circa dieci giorni. Dopo la notizia del suo contagio, tutti i colleghi della giunta regionale, insieme un folto gruppo di dipendenti del palazzo del Broletto a Perugia, erano stati messi in quarantena. Da quanto si apprende, i tamponi effettuati sino ad oggi non avrebbero riportato ulteriori positività.