IL COMUNE AL TOP Altro grande traguardo per Corciano e i suoi cittadini: premio nazionale per la lotta alla plastica....

“E’ con enorme soddisfazione che ritireremo questo premio a nome di tutta la comunità corcianese. Questo premio è il giusto riconoscimento ai tanti volontari che insieme alla rappresentante locale di Plastic Free, Stella Blancardi, hanno preso parte alle numerose iniziative svolte sul territorio in questi anni": E’ quanto ha detto l’assessore all’ambiente del comune di Corciano, Carlotta Caponi, nell’ufficializzare la notizia che Corciano sarà premiata a Bologna tra i comuni Plastic Free 2023. L’11 marzo, a Palazzo Re Enzo, la Onlus Plastic Free premiera? 68 amministrazioni comunali che si sono distinte per il proprio impegno verso l’ambiente guadagnandosi il titolo di Comune Plastic Free 2023. L’associazione, nata come organizzazione di volontariato con l’obiettivo di informare e sensibilizzare le persone per un mondo senza plastica, ha accolto la candidatura del comune di Corciano tra i comuni “plastic free”.

A giugno 2022 l'associazione, con la quale il Comune già collaborava per iniziative di carattere ambientale relative alla raccolta dei rifiuti della plastica e rifiuti non pericolosi nel territorio, ha proposto all’amministrazione di aderire a un protocollo d'intesa con l'obiettivo di contribuire a creare tra i cittadini una maggiore consapevolezza sull'importanza di preservare l'ambiente dalla plastica e migliorare l’approccio verso la tematica “green” in città. L’amministrazione ha quindi approvato il protocollo d'intesa, che è stato sottoscritto nel luglio 2022 dal sindaco e dal rappresentante locale di Plastic Free, Stella Blancardi. Contestualmente sono state avviate le procedure per la candidatura a Comune Plastic Free.

“L'inquinamento da plastica è diventato il principale problema che affligge il pianeta. È tempo di ripensare i nostri consumistici stili di vita, limitando il più possibile l'uso di materiali plastici. Uno sforzo che deve coinvolgere tutti – ha ribadito Stella Blancardi, referente locale Plastic Free –. Questo riconoscimento dimostra l'impegno che il Comune sta mettendo, ma siamo solo all'inizio di un percorso che può condurre a molti altri miglioramenti. Invito la cittadinanza ad iscriversi al gruppo locale WhatsApp e magari diventare nuovi referenti per Corciano. Tutti possiamo fare la differenza!”.