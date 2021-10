Follia a Corciano, coppia restituisce un portafoglio "dimenticato" al bar e il proprietario li picchia selvaggiamente senza motivo

Non sempre restituire un portafogli perduto o dimenticato finisce con una ricompensa o con una stretta di mano. Per quanto può risultare assurdo, accade che a Corciano una coppia è stata minacciata e aggedita soltanto perchè lo ha riconsegnato ad un 31enne che lo aveva lasciato poco tempo prima sul bancone di un bar. Senza nessun motivo l'uomo è diventato estremamente violenta: prima ha aggredito la ragazza, dopo si è accanito sul fidanzato.

L’aggressore lo ha afferrato alla testa scagliandogliela violentemente contro una fioriera in cemento presente ai margini del piazzale antistante il locale, per poi allontanarsi dal bar. Il proprietario del locale, dopo aver visto la scena, ha avvertito la Polizia. Gli agenti hanno subito fermato il 31enne che era in possesso di una pistola regolarmente denunciata. E' stato deferito per il reato di lesioni gravissime.