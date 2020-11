Coronavirus, controlli a tappeto delle forze: in tre giorni fermate 795 persone, 5 multate

Impennata dei controlli e delle sanzioni nell’ambito dei servizi di controllo sul rispetto da parte dei cittadini e dei commercianti delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid19.

La Prefettura di Perugi ha comunicato i dati relativi ai controlli nei tre giorni 19, 20, 21 novembre: sono state controllate 795 persone e 5 sono quelle multate per mancato rispetto degli orari del coprifuoco, spostamenti tra comuni e per non aver indossato le mascherine.

Il 19 novembre sono state controllate 276 persone ed elevate 2 contravvenzioni, il 20 novembre 156 controlli e 2 multe, 363 persone controllate ieri, 21 novembre, e una di queste è stata sanzionata.

Nessuna denuncia, invece, per l’inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Sono state 209 le attività commerciali controllate e tutte erano in regola con orari di apertura, rispetto delle distanze e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Il 19 novembre sono state controllate 65 attività, il 20 novembre 53 e ieri, 21 novembre, sono stati 91 gli esercizi commerciali ispezionati. Non sono state elevate sanzioni amministrative pecuniarie né imposta la chiusura.