Fontivegge, rintracciata minore fuggita da una struttura d'accoglienza: è positiva al Covid

Gli agenti della Polizia locale del Comune di Perugia hanno risposto agli esposti e alle segnalazioni di condomini e residenti delle zone di via del Macello, via Sicilia, via Campo di Marte, via del Lavoro, via Birago e aree limitrofe, svolgendo un servizio di controllo degli immobili.

Controlli che hanno portato all'allontamento di un cittadino rumeno, con numerosi precedenti di polizia, in quanto non possedeve i requisiti per soggiornare regolarmente in Italia, non svolgendo una regolare attività lavorativa, non avendo risorse economiche e non ottemperando all'obbligo di iscriversi all’anagrafe.

Sono stati rintracciati due nigeriani, clandestini, già destinatari di un ordine di lasciare il territorio mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e con ordine di allontanarsi nei termini consentiti dalla normativa sugli stranieri.

Gli agenti hanno rintracciato una minorenne di origine rom, già conosciuta in quanto sottoposta ad indagini da parte del Tribunale per i minori, che si era allontanata dalla comunità educativa in cui era stata posta.

La ragazza è risultata povisitiva al Covid-19 dopo un tampone ed è stata condotta in una struttura comunale deputata ad accogliere nell’immediato minorenni privi del supporto di una rete familiare.

"Vorrei ringraziare i componenti della polizia locale di Perugia e di tutte le forze dell’ordine che operano nella nostra città – sottolinea l’assessore alla sicurezza Luca Merli - per l’attenta e scrupolosa attività che giornalmente mettono in campo per garantire la sicurezza dei cittadini. Anche in questi ultimi giorni l’impegno dei vari Corpi, in collaborazione tra loro, ha consentito di porre in essere alcune operazioni di contrasto alla criminalità e microcriminalità, confermando la loro costante attenzione per le problematiche del territorio".