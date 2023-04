Perugia, intensificati i controlli in vista della Pasqua: due denunciati per possesso di droga

I poliziotti della Questura di Perugia hanno effettuato una serie di servizi di controllo lungo le principali vie della città, nei giardini pubblici, nelle principali piazze di spaccio e nelle aree dell’imminente hinterland perugino.

Nel corso di un posto di controllo, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche hanno intercettato un’automobile con a bordo due cittadini stranieri che, alla vista dei poliziotti, si sono agitati in modo sospetto all’interno del veicolo.

Gli agenti hanno quindi provveduto a fermare e a identificare i due giovani ecuadoriani, di 29 e 24 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, trovati in possesso di alcuni sacchetti in plastica contenente della marijuana.

Dopo aver sequestrato tutto il materiale, gli agenti hanno provveduto a sanzionare i due giovani per possesso di sostanza stupefacente e a ritirare al 29enne, conducente del veicolo, la patente di guida.

I controlli sono stati estesi anche alla zona della stazione ferroviaria di Fontivegge, dove sono stati effettuati controlli finalizzati a prevenire la prostituzione su strada, che hanno interessato via Canali, via Campo di Marte, via Cortonese e via Mario Angeloni. Nel corso del pattugliamento, gli operatori hanno effettuato anche un’attenta vigilanza per scongiurare la presenza di donne dedite alla prostituzione su strada.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati 4 posti di controllo, identificate 109 persone e monitorate 51 autovetture.

Un conducente è stato sorpreso alla guida con il veicolo privo della prevista revisione e multato, con fermo amministrativo del veicolo.