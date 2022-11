Controlli lungo le strade di Perugia: multati 195 automobilisti indisciplinati e decurtati 70 punti dalle patenti

Ventotto automobilisti sottoposti ad etilometro e 6 multati e denunciati per guida in stato di ebbrezza, 70 punti decurtati dalle patenti di automobilisti indisciplinati e 195 contravvenzioni elevate.

Sono i risultati dei controlli della Polizia stradale di Perugia tra via Settevalli e via Corcianese, nell’area urbana di Perugia, anche mediante l’utilizzo di un precursore, fondamentale per individuare eventuali assuntori di sostanze stupefacenti. L’attività complessiva svolta nella scorsa settimana dalla Polizia Stradale di Perugia ha portato alla decurtazione di 70 punti patente, alla contestazione di 195 infrazioni al Codice della Strada e al rilevamento di 15 incidenti stradali, nessuno dei quali con conseguenze gravi per le persone.

Durante il monitoraggio preventivo, finalizzati a scongiurare le “stragi del sabato sera”, gli operatori della Polizia Stradale hanno sottoposto a test etilometrico 28 automobilisti, riscontrando, in 6 casi, lo stato di ebbrezza.

Quattro di questi conducenti – di età compresa tra i 20 e i 30 anni - all’esito delle verifiche tramite alcoltest, sono risultati avere un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Per questo motivo, nei loro confronti, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente di guida.

Per gli altri due conducenti, con un tasso alcolemico inferiore al limite di 0,8 g/l, è scattata la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.170 euro, con sospensione della patente di guida.

Ad un altro utente risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti, è stata ritirata la patente di guida, con contestuale segnalazione alla Prefettura.