CONSIGLIO COMUNALE | Area Galleria Kennedy, stop sosta selvaggia sulle rotatorie. Passa la proposta anti-file di Mencaglia

Più sicurezza per i veicoli che transiteranno per le Rotatorie stradali, in direzione Galleria Kennedy, nell'area tra via XIV Settembre e via Pellini, dopo il voto favorevole all'ordine del giorno di Riccardo Mencaglia (FdI) che aveva chiesto l'installazione di dissuasori di sosta.

"Via XIV Settembre e via Pellini – ha evidenziato il consigliere regionale di maggioranza Mencaglia - rappresentano due tra le principali direttrici di traffico veicolare cittadino, anche per i flussi diretti vero gli istituti scolastici attigui. Quotidianamente, sulla rotatoria all’imbocco della Galleria Kennedy, lato via XIV Settembre, si assiste alla sosta vietata di numerosi veicoli privati, i cui conducenti presumibilmente si recano negli uffici e servizi nelle immediate vicinanze, anziché utilizzare l’adiacente parcheggio Sipa di via Ripa di Meana. Tale situazione cagiona, oltre che manifesto nocumento al decoro, un grave problema di sicurezza stradale, ostacolando la circolazione dei mezzi privati e di trasporto pubblico e costituendo altresì intralcio all'eventuale passaggio in emergenza di mezzi di soccorso che, trovandosi a transitare nelle ore di maggior traffico (uscita scuole/uffici) troverebbero impedito il celere passaggio".

Lo scorso 25 novembre lo stesso consigliere Mencaglia ha chiesto via email al comandante della polizia municipale un tempestivo intervento da parte degli agenti per intensificare i controlli e le sanzioni affinché le auto in sosta impropria venissero multate o rimosse. Nonostante multe e controlli, secondo il consigliere, "si assiste tuttora al perdurare della sosta vietata, che interessa soprattutto la rotatoria Miles Davis, ma che sporadicamente, soprattutto in presenza dei grandi eventi (Umbria Jazz), ha interessato anche la rotatoria Gil Evans". Da qui la richiesta del pugno duro da parte del sindaco per bloccare una volta per sempre la sosta selvaggia nelle due rotatorie. "Tale situazione – sostiene il consigliere - non può più essere tollerata. Ciò premesso, l’odg intende impegnare sindaco e giunta a valutare l’installazione, con urgenza, lungo il perimetro delle rotatorie agli imbocchi della galleria Kennedy (Miles Davis e Gil Evans) di dissuasori di sosta per impedire in maniera definitiva la sosta vietata e pericolosa dei veicoli".

Il consigliere di minoranza Fabrizio Croce (IPP) ha confermato il voto a favore alla proposta poiché cerca di porre rimedio ad una situazione ben nota che si verifica soprattutto nel periodo estivo. Croce ha sottolineato, come già fatto in commissione, tuttavia che a Perugia si tende a risolvere il problema della sosta selvaggia utilizzando come unica forma di dissuasione l’apposizione dei paletti. "Ciò a volte finisce per pregiudicare lo stato di materiali di pregio, ad esempio la pietra serena, trattandosi di sistemi permanenti. Ha quindi rivolto un invito agli uffici a valutare l’ipotesi di sperimentare anche altre soluzioni": ha concluso il consigliere.