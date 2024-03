Concorsi truccati in sanità, chiesta l'assoluzione per Marini e Bocci

I sostituti procuratori Mario Formisano e Paolo Abbritti hanno anticipato una parte delle richieste nell’ambito del processo per i presunti concorsi truccati in sanità e che portarono alla caduta della giunta regionale presieduta da Catiuscia Marini.

Proprio in relazione alla posizione dell’ex presidente della giunta regionale la Procura ha anticipato che chiederà l’assoluzione dall’accusa di associazione per delinquere. Stessa richiesta nei confronti di Gianpiero Bocci, ex deputato ed ex sottosegretario agli Interni (per il quale è stato chiesto il proscioglimento per l’accusa di favoreggiamento. Per i due non ci sarebbero elementi tali da portare ad una condanna per il reato associativo, che però i sostituti ipotizzano per gli altri imputati: Emilio Duca, Maurizio Valorosi, Maria Cristina Conte, Rosa Maria Franconi, Antonio Tamagnini e Luca Barberini.

Domani la conclusione della requisitoria e le richieste di condanna o assoluzione per gli imputati.