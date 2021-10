Famiglie a Perugia, al via il centro per bambini fino a 12 mesi, tutto gratuito, aperto a tutti per un pomeriggio tra giochi e letture

Il Centro per bambini e bambine "L’albero di tutti" riapre i battenti e sempre con la stessa formula: gioco, didattica e tutto gratuito. Il Centro, che si trova a Castel del Piano, è un servizio offerto dal Comune di Perugia alle famiglie ed ai bambini della città, indipendentemente dalla loro frequenza al mattino o dall’essere o meno iscritti a qualunque altro servizio educativo. Si parla l'11 ottobre dalle 15 alle 18 per le famiglie con bambini/e dai tre mesi ai dodici mesi: verranno offerte opportunità di gioco e di lettura.

Il mercoledì la struttura aprirà dalle 15 alle 18 per le famiglie con bambini/e dai dodici mesi ai trentasei mesi: verranno offerti percorsi di gioco e di esperienze tematiche. Le tematiche proposte saranno: Ottobre-Novembre: il favoloso mondo della sabbia, Dicembre-Gennaio: la magia della luce, Febbraio-Marzo: le infinite forme della costruttività. Aprile-Maggio-Giugno: natura, colori e meraviglia. Il servizio è aperto su prenotazione da attivare direttamente in struttura o contattando il numero 3316244304. Si ricorda che le persone che accompagneranno i bambini e le bambine dovranno esibire il Green Pass e rispettare le norme di sicurezza vigenti all’interno della struttura.

"Dalla nascita a 3 anni - ha spiegato il Vice Sindaco e assessore con delega alle politiche scolastiche Gianluca Tuteri - sappiamo che si sviluppano la maggior parte delle connessioni cerebrali e che la loro numerosità dipende dalla quantità e dalla qualità degli stimoli ricevuti in quest’epoca. Ciò dimostra il perché a 4 anni tutti i bambini per capacità cognitive e di relazione sono diversi tra loro. Con vantaggi permanenti tutta la vita per coloro che in quest’epoca e non più tardi hanno avuto più stimoli di qualità dalla famiglia e dalla scuola. Da questo lo slogan con il quale inauguriamo (purtroppo, in ritardo) l’anno scolastico 2021-2022 delle scuole cittadine: “se cambiamo l’inizio della storia, cambiamo tutta la storia-Comune di Perugia: una scuola di qualità per un futuro di qualità”.