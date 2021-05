Più di 6mila euro in contanti e un chilo e mezzo di cocaina: arrestato 47enne

Più di un chilo e mezzo di cocaina e più di 6mila euro in contanti. I carabinieri di Perugia hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 47enne albanese, domiciliato a Perugia, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

L'uomo è stato pedinato e bloccato a Ellera, mentre vendeva una dose di cocaina a un 47enne italiano.

I carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell'albanese a Castel del Piano, ritrovando un chilo e 605 grammi di cocaina, 6120 euro in contanti e un cellulare con 2 sim. Tutto sequestrato.

Arrestato e rinchiuso nel carcere di Caoanne.